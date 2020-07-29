Объявлены номинанты на премию Emmy

В Лос-Анджелесе были объявлены номинанты на телевизионную премию Emmy. Из-за распространения коронавируса церемония прошла дистанционно.

В номинации «Лучший драматический сериал» представлены сериалы «Корона», «Мандалорец», «Убивая Еву», «Очень странные дела», «Лучше звоните Солу», «Наследники», «Озарк» и «Рассказ служанки».

«Умерь свой энтузиазм», «Мертв для меня», «В лучшем мире», «Белая ворона», «Метод Комински», «Удивительная миссис Мейзел», «Шиттс Крик» и «Реальные упыри» будут бороться за звание лучшего комедийного сериала.

«Лучший мини-сериал» представляют «И всюду тлеют пожары», «Миссис Америка», «Невероятное», «Неортодоксальная» и «Хранители».

Лучшего актера драматического сериала будут выбирать из Брайана Кокса, Джереми Стронга, Стерлинга Брауна, Джейсона Бейтмана, Билли Портера, Стива Карелла.

Лучшую актрису - из Джоди Комер, Сандры О, Дженнифер Энистон, Лоры Линни, Зендеи и Оливии Колман.

Вручение премии Emmy в дистанционном формате пройдет 20 сентября. Церемония состоится уже в 72 раз. Emmy - главная американская премия в области телевидения,вручаемая Американской телевизионной академией.