Эксперты предупредили о новом способе мошенничества в Сети

Эксперты обнаружили новый способ мошенничества в Сети. Как рассказал технический директор связанной с кибербезопасностью компании Артем Гавриченков, речь идет о якобы быстром заработке с помощью криптовалют.

По словам эксперта, мошенники предлагают пользователям быстро заработать на майнинге, используя всего лишь браузер. Злоумышленники предлагают до 20 тысяч рублей в час за «аренду неиспользуемых мощностей компьютера». На таких сайтах обычно встроен счетчик «заработанных денег», которые якобы можно вывести.

Однако сперва надо оплатить некую «комиссию», чтобы пройти верификацию в системе. Помимо списанной однократно суммы, мошенники таким образом получают полный доступ к банковской карте жертвы.

«С этой целью злоумышленники создают фасадные платежные системы — подобных лендингов множество, и работают они практически идентично: фактически это один и тот же код платежной системы, которым различные злоумышленники пользуются начиная с 2017-2018 года», - цитирует РИА Новости Гавриченкова.

Эксперты по кибербезопасности подчеркивают, что при проведении любых платежей в Сети необходимо сперва удостовериться в платежной системе. В частности, стоит проверить, есть ли на странице ссылка на главный сайт системы в том же домене или официальные документы, в числе которых пользовательское соглашение и политика конфиденциальности.