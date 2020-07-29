Жестокая звезда: врач рассказала, как не сгореть в шезлонге

Использование средств для загара в период повышенной солнечной активности недопустимо и может привести к серьезным повреждениям кожи. С таким предупреждением выступила врач-дерматолог Екатерина Мокина. В разговоре со «Звездой» она рассказала о правилах поведения на солнце.

«Я не советую использовать масло или крем для загара. Если вы находитесь на солнце, наоборот, надо применять защитные средства, а выходить на улицу в середине дня, когда солнце наиболее активно припекает, я не советую», - заявила Мокина.

Если избежать опасных последствий не удалось и кожные покровы сильно покраснели, то необходимо срочно применить защитные средства, крема и лосьоны. Если таковых под рукой не оказалось помогут народные средства.

Некоторые дерматологи рекомендуют использовать отвары череды, крапивы и обычную чайную заварку. Влажные компрессы, по их мнению, успокоят обожженную кожу и минимизируют последствия. А вот мазать спину сметаной врачи категорически запрещают. Этот продукт может быть не стерильным и привести к еще более опасным последствиям.

Чтобы не искать крапиву и череду для отвара, Екатерина Мокина советует всегда держать под рукой защитные крема и руководствоваться простыми правилами пребывания на солнце.

«С утра и после 16 часов присутствие на солнце вполне допустимо, но если в разгар дня вы лежите и загораете, это может быть опасно для любого типа кожи. Не забывайте про средства после загара. Они, как правило, идут с увлажняющим эффектом и подходят для чувствительной кожи. Это показано взрослым и детям», - добавила она.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян об аномально высокой солнечной активности и опасном уровне излучения, которое способно вызывать ожоги и тепловые удары.

По оценкам метеоролога, наиболее опасная ситуация сложится в южных регионах страны, а также в Орловской, Брянской, Воронежской, Курской областях, Приморском крае, республике Адыгея и в Забайкалье.