Россия и США обсудили вопросы безопасности в космосе

Более 13 часов продлились переговоры представителей делегаций Российской Федерации и США в Вене. Разговор был посвящен вопросам безопасности в космосе и снижению возможных рисков и недоразумений. В Госдепартаменте сообщили, что стороны настроены на продуктивный диалог и продолжение обсуждений своих позиций.

«В рамках диалога по стратегической безопасности состоялась встреча представителей министерств обороны, энергетики, а также Совета национальной безопасности (США) с представителями Российской Федерации в рамках обмена мнениями по вопросам космической безопасности. В ходе более чем 13-часовой дискуссии эксперты провели дискуссии по широкому кругу вопросов в рамках первого за последние семь лет диалога по космосу», - цитирует РИА Новости сообщение Госдепа США.

В ходе беседы стороны обменялись своими опасениями и обсудили текущие и будущие проекты в космической сфере. Главной темой диалога стала необходимость содействия безопасной и профессиональной деятельности в космическом пространстве.