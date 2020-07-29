СК завел уголовное дело после убийства росгвардейца в Ингушетии

Следственный комитет России по Ингушетии завел уголовное дело по факту убийства сотрудника Росгвардии в Назрановском районе. Об этом сказано на сайте регионального СК.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), частью 2 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору) и пунктом "а" части 3 статьи 226 УК РФ (хищение оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору)», - отметили следователи.

В СК заявили, что после преступления злоумышленники похитили табельное оружие росгвардейца и скрылись.

ЧП произошло вечером во вторник, 28 июля. Неизвестные из огнестрельного оружия открыли огонь по машине 32-летнего сотрудника службы. Он скончался на месте.

На месте продолжаются следственные действия. Идет расследование уголовного дела.