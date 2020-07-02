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Спустя сто лет: СМИ сообщили об исчезновении свастики с эмблем финских ВВС

Анна Касаткина
09:30 02.07.2020
Свастика начала использоваться финскими военно-воздушными силами в 1918 году.
Спустя сто лет: СМИ сообщили об исчезновении свастики с эмблем финских ВВС
© Фото: Минобороны Финляндии

Военно-воздушные силы Финляндии перестают использовать в качестве своей эмблемы свастику. Когда именно командование решило отказаться от противоречивого символа, неизвестно, так как об этом официально не объявлялось, однако на изменения обратил внимание академик Хельсинкского университета Тейво Тейвайнен, пишет BBC.

Свастика использовалась финскими ВВС с 1918 года. До 1945-го это был синий символ на белом фоне, который не предназначался для демонстрации верности нацисткой Германии. Традиция пошла от первого самолета, подаренного шведским дворянином Эриком фон Розеном зарождающимся войскам. На нем была изображена свастика, которую граф использовал как личный символ удачи.

После Второй мировой войны свастику убрали с самолетов, однако она продолжала использоваться в некоторых эмблемах, флагах и украшениях ВВС, в том числе и в униформе.

«Поскольку эмблемы подразделений носят на форме, было сочтено нецелесообразным и ненужным продолжать использовать эмблему старого подразделения, что время от времени вызывало недоразумения», - рассказал ВВС представитель военно-воздушных сил.

В то же время желтая свастика с крыльями останется на флагах и нагрудных знаках некоторых подразделений, не относящихся к центральному командованию. Свастика также изображена на эмблеме Военно-воздушной академии Финляндии.

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