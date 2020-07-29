Режим ограничений на Кубани продлили до 21 августа

Введенный из-за пандемии коронавируса режим ограничений в Краснодарском крае будет действовать еще минимум до 21 августа. Решение о продлении мер принял губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Отпускать ситуацию пока рано - впереди еще один летний месяц, количество отдыхающих будет только расти», - написал он в социальной сети.

До 21 августа на Кубани усилят контроль за соблюдением масочного режима в закрытых помещениях, а в муниципалитетах сохранится жесткий контроль за теми, кто находится на домашнем карантине по предписанию Роспотребнадзора.

Также режим самоизоляции, напомнил губернатор, следует соблюдать жителям Краснодарского края старше 65 лет и гражданам с различными болезнями: сердечно-сосудистыми, органов дыхания, диабетом.

По последним данным, на Кубани зафиксировано 8072 случая заболевания коронавирусом, 6918 пациентов вылечились, 108 погибли.

Напомним, что карантин в регионе был снят 21 июня. В Краснодарском крае открылись более 140 пляжей и почти 1000 гостиниц. Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что вспышек COVID-19 в связи с наплывом туристов на Кубани зафиксировано не было.