Еще 12 больных коронавирусом скончались в Москве

Еще 12 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция скончались в Москве за минувшие сутки. Таким образом, количество летальных исходов среди инфицированных COVID-19 в российской столице достигло 4446 человек. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Днем ранее сообщалось о 13 погибших.

«В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении оперативного штаба.

Эпицентром заражения коронавирусом считается китайский город Ухань в провинции Хубэй. Первые случаи были зафиксированы в конце прошлого года. Китайские власти ввели жесткие меры карантина, однако это не помогло и инфекция распространилась по всему миру.

Согласно отчетам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сейчас число инфицированных коронавирусной инфекцией в мире превышает 16 миллионов человек.