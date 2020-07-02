Казахстан вводит двухнедельный карантин

Власти Казахстана приняли решение о введении с 5 июля двухнедельного карантина в стране с возможностью его продления. Об этом говорится в сообщении пресс-службы казахстанского правительства.

«По транспортному сообщению: сохранить международное авиасообщение без дальнейшего увеличения списка стран, сохранить авиасообщение между регионами, железнодорожное сообщение (с ограничениями), приостановить пассажирское автобусное автосообщение между регионами, ограничить работу общественного транспорта по времени», - информирует кабмин.

Руководство государства вводит запрет на проведение зрелищных, спортивных, семейных, памятных и других массовых мероприятий. Будут разрешены индивидуальные тренировки на открытом воздухе, однако введут ограничения на перемещение населения по улицам, паркам, скверам - не более 3 человек. Ограничат и перемещение людей, чей возраст превышает 65 лет.

Временно закроют салоны красоты, парикмахерские, спортивные залы, бассейны, рынки, пляжи и другие места массового скопления людей. Сохранится дистанционная форма работы для не менее 80% сотрудников госорганов, офисов, национальных компаний и иных организаций, а также деятельность медицинских центров по записи.

В стране продолжат работать аптеки и продовольственные магазины.

Кроме того, при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима будет сохранена деятельность следующих объектов: общественного питания на открытом воздухе; строительных, промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом; строительных работ на открытом воздухе; сельскохозяйственных работ, рыбного хозяйства и животноводства, сферы оказания услуг населению, среди которых автомойки, ремонт автомобилей и бытовой техники, ЦОНы, банки второго уровня (но с ограничением по времени).