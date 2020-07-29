Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 16,5 миллиона

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число выявленных случаев коронавируса в мире за последние сутки увеличилось более чем на 215 тысяч и превысило 16,5 миллиона.

Уточняется, что за все время пандемии скончались более 656 тысяч пациентов с коронавирусом.

В ВОЗ заявили, что за последние 24 часа было зарегистрировано 215 127 случаев заражения, умерли 5274 пациента с подтвержденным диагнозом. Общее число выявленных случаев заболевания в мире составляет 16 558 289.

Ранее в ВОЗ сообщили, что число инфицированных коронавирусной инфекцией в мире достигло 15 785 641 человек. Наибольшее число зараженных зафиксировали в Соединенных Штатах - более 8,3 миллионов человек, в Европе было подтверждено свыше 3,2 миллионов случаев.