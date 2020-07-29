ФРС США сохранила минимальную процентную ставку
Эксперты отметили, что кризис общественного здравоохранения в стране будет влиять на экономическую активность.
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Американская Федеральная резервная система (ФРС) приняла решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0—0,25% годовых.
Отмечается, что кризис общественного здравоохранения в Штатах будет влиять на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшее время. Это, по словам экспертов, создаст риски для экономических перспектив.
Напомним, в июне Федеральная резервная система США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых.