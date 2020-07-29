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«Каждый из нас - оружие»: Карелин прокомментировал убийство прохожего боксером в Барнауле

Тамара Астапенкова
22:15 29.07.2020
Мужчина попытался разнять уличную драку, но сам получил смертельный удар по голове, который нанес ему профессиональный боксер.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Обладание специальными навыками всегда является отягчающим обстоятельством в ситуациях, подобной в Барнауле. Такое мнение высказал трехкратный Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин, комментируя трагедию, случившуюся на Алтае.

Напомним, в воскресенье в Барнауле мужчина попытался разнять уличную драку, но сам получил смертельный удар по голове, который нанес ему профессиональный боксер Михаил Старцев.

«Об этом все сказано, в том числе и в Уголовном Кодексе. Всегда обладание специальными навыками, навыками в единоборствах является отягчающим обстоятельством при подобных ситуациях», - объяснил Карелин «Звезде».

Депутат Государственной думы уточнил, что эта история больше находится даже не в юридических категориях, а является моральной дилеммой.

«Конечно, нужно помнить, что каждый из нас – это оружие», - заявил Карелин.

В среду, 29 июля, в Барнауле состоялись похороны погибшего в уличной драке жителя города Павла Рохлова. История получила широкий общественный резонанс. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко взял это дело под особый контроль.

На данный момент подозреваемый находится под стражей. Его подруга, двукратная чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина, также принимавшая участие в драке, пока находится в статусе свидетеля. Фигуранты уголовного дела объяснили свои действия самообороной.

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