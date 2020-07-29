Разработчики нашли единственный способ взломать IPhone

Обойти защиту техники Apple позволяет встроенная в процессорах смартфонов и планшетов уязвимость. Об этом со ссылкой на китайскую команду разработчиков сообщило одно из агентств по кибербезопасности, передают РИА Новости.

Специалисты отметили, что проблема заключается в процессорах SEP: они хранят конфиденциальную информацию, в числе которой пароли и биометрические данные.

Чтобы взломать гаджет необходимо установить специальную компьютерную программу, способную обойти блокировку устройства после того, как злоумышленник 10 раз ввел неверный пароль.

Эксперты отмечают, что избавиться от уязвимости можно только на программном уровне.