В США анонсировали новые санкции против Сирии

Пресс-секретарь президента США Кейли Макинан заявила, что Штаты продолжат вводить новые санкции против Сирии, целью которых станет политическое давление на Дамаск.

«Санкции будут направлены на то, чтобы не дать режиму (президента Башара) Асада ресурсы, которые он использует для войны против сирийского народа», - говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Трампа.

Она отметила, что введенные в среду, 29 июля, санкции не направлены против сирийского народа.

«Режим Асада и его покровители должны признать, что политическое решение — единственный жизнеспособный механизм для мирного окончания сирийского конфликта», - подчеркнула представитель Белого дома.

Ранее Минфин США сообщил о расширении санкций против Сирии. В черный список были внесены четыре человека, в том числе сын сирийского президента Башара Асада.