Путин рассказал об творческой силе фестиваля оперы и балета «Херсонес»

Российский лидер Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму участникам, организаторам и гостям IV Международного фестиваля оперы и балета «Херсонес».

По словам президента, мероприятие с каждым годом набирает творческую силу своей дружеской атмосферой.

«Отрадно, что фестиваль, ставший традиционным, с каждым годом набирает творческую силу, своей богатой и разнообразной программой, дружеской атмосферой», - отметил Путин. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

По словам президента в этом году музей-заповедник «Херсонес Таврический» вновь встречает талантливых, известных далеко за пределами страны артистов.

«Среди них как признанные звезды легендарного Государственного академического Большого театра, так и молодые мастера — яркие представители отечественных оперной и хореографической школ», - напомнил Путин.

Напомним, традиционный IV Международный фестиваль оперы и балета проходит с 29 июля по 2 августа в государственном историко-археологическом музее-заповеднике «Херсонес Таврический».