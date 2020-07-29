Курортный садизм: полицейские Сочи поймали мучившего обезьянку фотографа

В Сочи полицейские устроили настоящую облаву на фотографа, который зарабатывал на снимках с маленькой обезьянкой и при этом открыто издевался над животным.

Факт издевательств ранее зафиксировали на видео случайные прохожие. Очевидцы предположили, что мужчина, скорее всего, был под воздействием каких-либо веществ. Полиция начала проверку. В кратчайшие сроки была установлена личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника.

«43-летнего приезжего из соседней республики правоохранители задержали по месту проживания и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - говорится в сообщении ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В курортных городах в разгар сезона факты жестокого обращения с животными со стороны уличных фотографов, к сожалению, не редкость. В Сочи жители уже собирали подписи под петицией с требованием запретить подобные услуги.