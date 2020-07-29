Разлив рек, смерчи и ураганы: кадры последствий разгула стихии в южных регионах России

В южных регионах России не утихают ураганы и ливни. На Карачаево-Черкесию обрушились сильнейший ливень с грозой, градом и шквалистым ветром. В Ногайском районе детский сад, школа и Дом культуры едва не остались без крыш. Жители десятка населенных пунктов республики лишились света. Федеральную трассу «Кавказ» заблокировали сломанные деревья.

На юге Краснодарского края из-за сильнейших ливней из берегов вышли реки, затопив сотни домов и земельных участков. Люди ходят на улицах по колено в воде. В регионе действует экстренное предупреждение по подъему уровня воды на малых реках и водотоках, юго-восточных, юго-западных притоков бассейна реки Кубань и реках Черноморского побережья.

На побережье Черного моря гуляют смерчи. Под Новороссийском, в Цемесской бухте, угрожающе крутились сразу три гигантские воронки. В региональном МЧС предупредили, что угроза формирования смерчей над морем в Сочи продолжает сохраняться. В экстренных службах рекомендуют отдыхающим и местным жителям при усилении ветра оставаться в зданиях или укрываться в подземных переходах.