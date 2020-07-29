В АТОР назвали страны Европы, готовые принять туристов из РФ

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что Хорватия и Мальта готовы принимать туристов из России.

Отмечается, что из-за ситуации с заболеваемостью COVID-19 другие страны ЕС приняли решение не открывать границы для российских путешественников как минимум до второй половины августа. Об этом сообщает «Вестник АТОР» со ссылкой на источник в одной из европейских дипмиссий.

Представители Ассоциации подчеркнули, что такую позицию заняли в том числе страны, для которых приграничный туризм с РФ экономически важен. К примеру, граница с Финляндией останется закрытой до 25 августа, а с Эстонией — до сентября.

Напомним, ранее стало известно, что с 1 августа международное авиасообщение возобновят. При этом посетить можно будет только Британию, Турцию и Танзанию, но со временем список расширят.

Ранее сообщалось, что СМИ назвали еще две страны, с которыми РФ может возобновить авиасообщение.