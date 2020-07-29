Амарант, лазурит, парча: как проходит реставрация уникальных покоев Екатерины II

В музее-заповеднике «Царское Село» реставраторы приступили к работам по восстановлению пяти личных покоев Екатерины II в Зубовском флигеле Екатерининского дворца. Работы по воссозданию личного пространства императрицы, в котором развивались ее отношения с последним фаворитом Платоном Зубовым - это целая спецоперация в сфере музейного дела. Специалистам даже в нашу инновационную эпоху не сразу удалось освоить технологии, по которым работали мастера времен императрицы, создавая для нее роскошные и оригинальные интерьеры.

Реставраторы фрагмент к фрагменту, словно сложнейший «пазл», восстанавливают паркет, по которому когда-то ходила императрица Екатерина II.

«Паркет сложный, здесь очень много пород дерева, они драгоценные - это амарант, роза, красное дерево, орех», - объяснил руководитель реставрационных работ Борис Игдалов.

Уникальные интерьеры Зубовского флигеля Екатерининского дворца были разграблены и уничтожены нацистами в годы Великой Отечественной войны. От шедевров эпохи классицизма работы Чарльза Камерона и Джакомо Кваренги не осталось практически ничего.

Напомним, что Зубовский флигель назван в честь любимого фаворита Екатерины II Платона Зубова. Он жил внизу, а в опочивальню императрицы попадал по тайной лестнице. Сейчас проем заложен, но его обязательно откроют и так называемая «лестница фаворитов» будет восстановлена.

Платону Зубову было всего 22 года, когда Екатерина Великая приблизила его к себе. Это было последнее, поэтому самое сильное ее увлечение. Личные покои императрицы состоят из пяти залов, каждый из которых поражал роскошью и великолепием: зеркала, серебро и позолота, стеклянные колонны с парчой внутри. Пока реставраторы завершают подготовительные работы, самое сложное впереди - тщательное воссоздание роскошного убранства.

«Технологии утрачены. Даже печей, в которых можно было бы отлить такие стеклянные колонны, сейчас нет. Фактически подрядчикам надо будет заняться налаживанием технологического процесса», - рассказала заместитель директора по реставрации ГМЗ «Царское Село» Наталья Кузнецова.

Удивительно, но воссоздать уникальную настенную керамику и стеклянные элементы декора в XXI веке оказалось по силам лишь редким мастерам. Работы идут в той же мастерской, в которой восстановили знаменитую «Янтарную комнату».

Шлифовка редчайшего минерала, бадахшанского лазурита - камень дороже янтаря, у каждой пластины свой, неповторимый оттенок, от светло-голубого до ультрамарина. Финальная работа по сборке лазуритовых каминов для Лионского зала - самого роскошного интерьера Екатерининского дворца, который тоже был полностью уничтожен фашистами: практически окончена.

Воссоздание личных покоев императрицы в Зубовском флигеле планируют завершить через три года.