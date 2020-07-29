В 200 метрах от земли: как с помощью Ан-2 обнаруживают очаги возгорания в лесах

Из-за природных пожаров сразу в нескольких городах Свердловской области введен режим чрезвычайной ситуации. По последним данным, в регионе зафиксировано 33 активных очага возгорания, из которых больше половины удалось локализовать.

Большинство пожаров полыхают в труднодоступных районах. Одна из наиболее сложных ситуаций складывается в заповеднике «Денежкин камень». Там за минувшие сутки площадь возгорания увеличилась почти в два раза. В заповеднике горит 120 гектаров леса.

В тушении природных пожаров задействованы полторы сотни человек, а также вертолет Ми-8. Два раза в день территорию Свердловской области патрулируют с воздуха, чтобы не допустить распространения огня и в поиске новых очагов возгорания.

Легендарный Ан-2 спускается на минимальные расстояние от земли - 200 метров, чтобы спасатели смогли детально рассмотреть участки, где сейчас бушует пламя. Экипаж только одного самолета обнаруживает несколько десятков очагов возгорания.

Из-за ситуации с природными пожарами губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и начальнику регионального ГУ МЧС РФ Виктору Теряеву областная прокуратура вынесла предостережение. Кроме того, надзорное ведомство проверит законность действий руководства уральского заповедника, где горит больше сотни гектаров леса.