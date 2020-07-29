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Синдром Ефремова: в России в автомобили могут начать ставить алкозамки

Виктория Ивашечкина
Даниил Левин
19:39 29.07.2020
Пока актер продолжает отрицать свою вину в аварии, пьяные водители продолжают безбоязненно садиться за руль.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: pixabay

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов, который является участником смертельного ДТП на Садовом кольце в июне этого года, не признает свою вину в аварии.

В среду, 29 июля, должно было состояться очередное заседание суда по данному делу, однако, оно так и не прошло: адвокат актера, Эльман Пашаев, отказался присутствовать на заседании.

Собравшиеся у зала суда заметили, что Ефремов заметно похудел за последние два месяца. Его лицо скрывала медицинская маска и кепка. На вопросы журналистов и собравшихся  у зала суда актер отвечать не стал.

По словам Александра Добровинского, адвоката семьи погибшего в ДТП водителя  Сергея Захарова, сначала актер признавал свою вину, а потом отказался от своих же слов. Теперь родственники погибшего ждут, как на это отреагирует суд и прокурор.

Между тем, на фоне участившихся в России случаев ДТП по вине пьяных водителей, Минпромторг выступил с инициативой внедрения в авто специальных алкозамков.

Такие приборы уже используют в разных странах, к примеру, в Швеции. Австралийских водителей обязывают устанавливать блокираторы, если ранее они уже садились за руль нетрезвыми. В нашей стране внедряют технологию некоторые транспортные компании и аэропорты для шоферов спецтехники.

 «Я за то что бы такие замки ставили на автомобили, перевозящие детей, автобусы, перевозящие опасные грузы. Но оснащать все легковые авто - это значит создавать для кого кормушку», - считает Вячеслав Лысаков, первый зампред комитета Госдумы по госстроительству.

Несмотря на плюсы блокираторов, у автоэкспертов возникает много вопросов по поводу возможного нововведения. Например, как избежать того, чтобы выпивший водитель не смог попросить подышать в мундштук кого-нибудь трезвого.

Смущает и тот факт, что с обязательным внедрением прибора вырастет стоимость автомобилей. Приблизительно от двадцати пяти до ста двадцати пяти тысяч, как считают эксперты.

По словам представителей Минпромторга, устройства, которые будут блокировать зажигание, если уловят пары этанола на водительском месте.

Ранее сообщалось, что автоюрист Дмитрий Славнов также заявил, что алкозамки вызывают очень много вопросов и являются неоднозначной инициативой.

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