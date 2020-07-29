В СК РФ создадут специальное «экологическое» подразделение

В Следственном комитете России приняли решение о создании спецподразделения по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Председателем СК России принято решение о создании в структуре Главного следственного управления СК России отдела по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии», - сообщила Петренко.

Она пояснила, что на данный момент к подследственности СК РФ относится значительное количество экологических преступлений. В ведомстве уже есть специалисты, имеющие большой опыт их расследования, отметила Петренко.

Официальный представитель СК РФ добавила, что объединение специалистов в рамках одного подразделение позволит улучшить качество расследования сложных преступлений, в результате которых был причинен вред окружающей среде или здоровью людей.