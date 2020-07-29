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На стадии госрегистрации: в Минздраве РФ заявили о завершении испытаний вакцины от COVID-19

Вадим Синицын
19:27 29.07.2020
Испытания вакцины, разработанной Министерством обороны России совместно с Национальным исследовательским центром микробиологии и эпидемиологии имени Гамалеи, стартовали в июне.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Igor Golovniov globallookpress

Клинические испытания новой российской вакцины от COVID-19 подходят к концу. Сейчас она находится на финальной стадии — государственной регистрации. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Испытания вакцины, разработанной Министерством обороны России совместно с Национальным исследовательским центром микробиологии и эпидемиологии имени Гамалеи, стартовали в июне. Тогда опытная вакцина была введена первым военнослужащим-добровольцам в госпитале Бурденко.

«Клинические испытания вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной Национальным исследовательским центром микробиологии и эпидемиологии Минздрава Росссии, завершаются. Вакцина находится на стадии государственной регистрации», - рассказал Кузнецов.

Ранее стало известно,что выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться уже осенью 2020 года. Об этом заявил директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Академик также поблагодарил Министерство обороны РФ за участие в испытаниях вакцины. Он отметил, что тесное сотрудничество между НИИ Гамалеи и военным ведомством ведется с 30-х годов прошлого века.

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