На Москву и Подмосковье надвигаются ливень, град и гроза

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили об ухудшающихся метеорологических условиях. Ожидаются сильный дождь, гроза, град и усиление ветра порывами до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в столичном ГУ МЧС РФ.

«Начиная с западных районов Москвы с дальнейшим распространением на остальную часть территории в период с 18.00 29 июля до 03.00 30 июля ожидаются дождь, местами ливень, гроза, в отдельных районах град, усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду», - говорится в сообщении.

В Московской области предупреждение об ухудшении погоды начало действовать с 16.30 29 июля и до конца суток. Прогнозируется, что с западных районов Подмосковья с дальнейшим смещением на северо-восток области могут пройти ливни, гроза, в отдельных районах град, ожидается усиление ветра порывами до 18 метров в секунду.

Ранее синоптики рассказали, что в понедельник, 27 июля, в столице выпало больше половины месячной нормы осадков. Нормой для всего месяца июля является 85 миллиметров, в понедельник выпало 48 миллиметров. По прогнозам метеорологов, это лето в Москве может стать самым дождливым за всю историю метеонаблюдений.