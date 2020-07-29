Володин предложил проверить депутатов на наличие двойного гражданства

Председатель нижней палаты Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой проверить ряд депутатов на наличие у них иностранного гражданства.

Отмечается, что Володин поручил запросить в Центризбиркоме РФ информацию о возможном наличии двойного гражданства или вида на жительство у членов Госдумы. Поводом стало обращение депутата от КПРФ Дениса Парфенова.

Вячеслав Володин напомнил, что депутатом ГД не может быть гражданин РФ, имеющий иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.

«Учитывая, что поступившее обращение депутата Дениса Парфенова - серьезное обвинение, данную информацию необходимо проверить», - подчеркнул депутат, пишет ТАСС.

По его словам, если информация подтвердится, необходимо будет принять предусмотренные законодательством меры.