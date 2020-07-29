В Минпросвещения отказались от идеи сделать обязательным ЕГЭ по иностранному языку

В Минпросвещения предложили не вводить иностранный язык в качестве обязательного предмета для сдаче ЕГЭ в 11-м классе. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«Минпросвещения России подготовило проект приказа, согласно которому иностранный язык не входит в число обязательных предметов государственной итоговой аттестации обучающихся», - говорится в сообщении.

Уточняется, что иностранный язык по-прежнему останется в числе предметов, который ученики смогут сдать по собственному выбору. Ожидается, что подготовленный проект приказа пройдет все необходимые стадии согласования, в том числе общественное обсуждение. И только после прохождения всех процедур будет принято соответствующее решение.

Ранее Минобрнауки обнародовало проект о минимальных баллах ЕГЭ для поступления в вузы на 2021-2022 учебный год.

Согласно документу, по русскому языку, литературе и географии нужно набрать 40 баллов. По математике, физике, биологии и химии - 39 баллов, по обществознанию - 45 баллов, по истории - 35 баллов, по информатике - 44 балла, по иностранным языкам - 30 баллов.





