Общественные наблюдатели рассказали о количестве нарушений на ЕГЭ

Представители Российского союза молодежи (РСМ) рассказали, что более 1,5 тысячи нарушений было зафиксировано во время проведения ЕГЭ в 2020 году.

Уточняется, что число грубых нарушений значительно сократилось по сравнению с прошлым годом.

«Было зафиксировано 440 попыток воспользоваться различными средствами связи. Бумажные шпаргалки в два раза менее популярны», - рассказали в пресс-службе РСМ.

Общественные наблюдатели отметили, что серьезные нарушения влекут за собой аннулирование результатов экзамена для участника, пишет ТАСС.

«Пересдать ЕГЭ можно будет только в следующем году. Однако количество таких нарушений значительно сократилось по сравнению с прошлым годом», - добавляют в РСМ.

Напомним, в этом году на фоне эпидемии коронавируса основной период ЕГЭ проходил с 29 июня по 25 июля. Экзамены сдавали только выпускники, планирующие поступать в вузы. В общей сложности зарегистрировались около 714 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что глава Минпросвещения оценил результаты проведения ЕГЭ в условиях пандемии. Средний балл по ряду предметов оказался выше, чем за период 2016-2019 годов.