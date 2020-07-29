Названы самые популярные мошеннические схемы на дорогах России

Специалисты составили перечень наиболее распространенных схем, которыми пользуются мошенники для отъема денег у автолюбителей.

По мнению экспертов автомобильного журнала «За рулем», очень часто аферисты используют в своих мошеннических схемах детей. Суть метода в том, что к автовладельцу на стоянке или парковке подходит заплаканный, несчастный ребенок, который просит отвезти его к бабушке. Он может рассказать, что он потерялся или его бьют родители.

Если автовладелец согласится подвезти ребенка, то его ждут большие неприятности. Он может столкнуться с поджидающими его подставными родителями и «полицейскими», которые будут обвинять водителя в похищении или даже педофилии. В результате жертве предложат договориться на месте. Специалисты советуют в ситуации, когда ребенку действительно нужна помощь, вызвать на место наряд полиции. Ни в коем случае везти малыша без согласия родителей нельзя.

Не менее популярной является схема, которую мошенники используют для выуживания денег у женщин за рулем. Аферист на дороге сигнализирует жертве, что у нее проблемы с машиной, и предлагает встать у обочины. Далее злоумышленник действует быстро и напористо: выбегает, открывает капот и, пока жертва в растерянности, брызгает масло на раскаленный двигатель. Из-под капота валит дым, а мошенник уговаривает автовладельца подъехать в ближайший сервис к своим знакомым. Естественно, там его «обдерут как липку». Специалисты советуют не позволять незнакомым людям осматривать свою машину и тем более заглядывать под капот.

Аферисты часто используют схему, в которой требуют компенсации морального вреда. Чаще всего мошенники используют места с плохой видимостью, из-за которой водитель снижает скорость. Злоумышленник бросается под колеса, сымитировав наезд. Дальше жертву успокаивают, что все обошлось, но разбились часы или смартфон, и предлагают возместить «ущерб». Эксперты издания советуют никогда не соглашаться на выплаты на месте и вызывать ГИБДД.

Также злоумышленники часто на стоянке или парковке отвлекают водителя от его автомобиля и крадут вещи из салона. Чтобы жертва вышла из машины, его выманивает девушка-мошенница и просит ей помочь. Аферисты могут отвлечь водителя и другими способами: сымитировать прокол колеса, привязать банки или положить банкноту под дворник. Эксперты советуют никогда не оставлять свой автомобиль открытым и каждый раз осматривать его перед поездкой.





