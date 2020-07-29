США выводят из Германии почти 12 тысяч военнослужащих

США вернут домой более 6 тысяч из 11,9 тысячи американских военных, которых выводят из Германии. Об этом сообщил министр обороны Штатов Марк Эспер.

«Согласно действующему плану Европейского командования ВС США, из Германии будут выведены примерно 11,9 тыс. американских военнослужащих», - подчеркнул Эспер.

Также, по его словам, около 5,6 тысячи из 11,9 тысячи солдат будут передислоцированы в Италию и Бельгию.

Американский лидер Дональд Трамп одобрил планы вывода военных в конце июня. Однако официально союзники были проинформированы в последние дни, пишет ТАСС.

Эспер рассказал, что разговаривал с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом об этом и позже непосредственно сообщил союзникам о решении.