Жигунов рассказал, как его «расстрелял» Аверин

Российский актер и режиссер Сергей Жигунов рассказал «Звезде» об инциденте, который произошел во время съемок нового сериала.

Дело в том, что ранее артист опубликовал в соцсетях фото, на котором он продемонстрировал своим поклонникам рану на лбу. В подписи к кадру Жигунов заявил, что якобы в День Военно-морского флота его коллега, актер Максим Аверин, стрелял в него из табельного оружия.

Поклонники Сергея не на шутку испугались и восприняли данную информацию всерьез. Однако сам Жигунов объяснил, что поводов для волнения нет: Аверин ни в кого не стрелял, а ранение артист получил, ударившись об одну из камер лбом.

«Снимали сцену захвата судна террористами. Очень большая и важная съемка была. Я ударился головой об камеру, которая была закреплена на кране», - объяснил Жигунов.

По словам актера, он был в кепке и не увидел закрепленную камеру.

«Максим интеллигентнейший человек. Он в людей не стреляет, это точно. Откуда у артиста табельное оружие? Очевидно же, что это все шутка», - с иронией подчеркнул Жигунов.

По словам артиста, на данный момент съемки сериала продолжаются.