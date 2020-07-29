Обнародованы кадры задержания сторонников ИГ* в Петербурге

ФСБ РФ обнародовала кадры оперативной видеосъемки задержания в Санкт-Петербурге сторонников запрещенной в России террористической организации ИГ*, которые планировали убийства представителей силовых структур.

Ранее в ФСБ сообщили, что были задержаны выходцы из Средней Азии, которые планировали совершить убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов России, после чего намеревались выехать на территорию Ближневосточного региона для участия в МТО.

Спецоперация была проведена ФСБ совместно с МВД в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Содействие террористической деятельности». Сообщалось, что по месту жительства задержанных были изъяты средства связи и банковские карты, которые использовались в преступной деятельности.

* ИГ - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.