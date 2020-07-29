Глава Роспотребнадзора рассказала о поведении коронавируса в воде

Коронавирус не размножается в пресной и соленой воде, при этом мгновенно «убивается» кипячением. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ с участием Владимира Путина.

«В “Векторе” были проведены исследования по жизнеспособности вируса в образцах воды - это было очень важно перед курортным сезоном. И мы сегодня видим, что вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается», - пояснила Попова.

Она уточнила, что вирус неустойчив к изменению температур, поэтому он мгновенно погибает при кипячении.

Анна Попова также предупредила о новом штамме гриппа, который ожидается в России осенью и зимой. Глава Роспотребнадзора подчеркнула актуальность иммунизации населения на фоне ожидаемых рисков грядущего эпидемиологического сезона.