«Уважайте друг друга»: в Московском метрополитене призвали пассажиров не снимать маски

Носить маски в общественном транспорте пассажирам рекомендуют на основании исследований Всемирной организации здравоохранения. Об этом напомнил первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

«Транспортные операторы по всему миру рекомендуют пассажирам носить маски для предотвращения коронавируса. Такие рекомендации базируются как на собственном опыте транспортных операторов, так и на исследованиях ВОЗ. Это особенно важно, когда пассажиропоток растет, потому что соблюдать социальную дистанцию становится сложнее», - объяснил он.

Латыпов отметил, что сейчас в московской подземке происходит рост пассажиропотока, и призвал москвичей и гостей города не нарушать масочный режим на транспорте.

«В Московском метрополитене пассажиропоток растет... Московский метрополитен рекомендует и настоятельно призывает всех пассажиров надевать маски... Мы будем продолжать оказывать помощь контролерам, которые штрафуют нарушителей. В Москве, кстати, штрафы небольшие. Например, в Берлине за первое подобное нарушение штраф составляет 50 евро, за последующие нарушения - 500 евро. Мы мониторим всю нашу инфраструктуру и видим, что часть наших пассажиров только заходят в метро в масках, а потом они их снимают. Хотим напомнить, что маска - это мера защиты себя и окружающих. Призываем пассажиров уважать друг друга и не снимать маски в течение всей поездки», - заявил представитель Московского метрополитена.

Ранее сообщалось, что в общественном транспорте Москвы проходят рейды по проверке средств индивидуальной защиты. За несоблюдение санитарных норм можно получить штраф, однако, если пассажир после обращения контролера наденет маску и перчатки, штрафовать его не станут.