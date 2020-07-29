В США отметили возрастающую мощь систем ПРО России и Китая

Россия и Китай продолжают активно работать над созданием все более совершенных систем противоракетной обороны (ПРО). С таким заявлением выступил представитель министерства обороны США, по мнению которого, сфера применения новых средств ПРО становится очередной составляющей соперничества между Москвой, Пекином и Вашингтоном.

«Китай и Россия разрабатывают все более мощные и многочисленные системы противоракетной обороны и интегрируют их в свои оборонные стратегии по мере того, как они конкурируют с США», - заявил представитель Пентагона, слова которого приводятся на официальном сайте американского оборонного ведомства.

Впрочем, основным конкурентом в сфере противоракетной обороны в Пентагоне называют Россию, так как Китай, по мнению аналитиков из США, серьезно отстает в плане разработок.

В своих выводах сотрудники Пентагона опираются на справочные материалы, в которых представлены действующие и перспективные образцы систем ПРО России и Китая, а также изложены их технические возможности.

Ранее, представитель американского оборонного ведомства заявил о возрастающей «угрозе», которую США несут российские подводные лодки и современной вооружение, установленное на них.