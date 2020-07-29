Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается

В России ситуация с коронавирусной инфекцией успокаивается, но все еще может «качнуться в любую сторону». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

«Не без сбоев, конечно, не без проблем, так нигде не бывает, но, как уже говорил, в целом мы смогли справиться с беспрецедентным вызовом, отразить натиск этой эпидемии», - сказал глава государства.

Владимир Путин отметил, что количество заражений COVID-19 в июне и июле постепенно сокращается. По оперативным данным, по сравнению с периодом пиковых значений мая число выявленных случаев инфицирования снизилось практически вдвое, уточнил президент.

«Вместе с тем хочу сразу сказать: ситуация остается сложной и, что называется, может качнуться в любую сторону», - сказал глава государства.

Он добавил, что никаких поводов для того, чтобы успокоиться, расслабиться или забыть о рекомендациях врачей, нет.

Также на совещании Владимир Путин заявил, что поспешные решения по снятию ограничений по COVID-19 чреваты повторным ростом числа заболевших. Глава государства призвал постараться избежать введения повторных ограничительных мер.