«Нельзя обвинять каждого в пьянстве»: эксперт прокомментировал возможность внедрения алкозамков в авто

Автоюрист Дмитрий Славнов прокомментировал «Звезде»возможное внедрение алкозамков в автомобили в России.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Министерство промышленности и торговли на совещании обсудило возможность массового внедрения алкогольных замков на автомобили россиян. Уточнялось, что это устройство блокирует зажигание, если полагает, что водитель принимал спиртное.

По мнению эксперта, данное нововведение вызывает очень много вопросов и является неоднозначным.

«Алкозамки были придуманы в Швейцарии в 1990-х годах. Выпускали их только для тех, кто ранее попадался в состоянии алкогольного опьянения. У нас сейчас хотят поставить эти алкозамки на все машины», - отметил Славнов.

По его словам, после установки алкозамков стоимость авто может значительно подорожать. Более того, автолюбитель будет обязан каждый год самостоятельно проходить поверку по этому замку.

«Обвинять каждого в том, что он пьяница, неправильно. Однако, если автовладелец попадался, тогда да, можно лишать прав его или установить алкозамок», - подчеркнул автоюрист.

Он также напомнил, что это изобретение не является чем-то новаторским: его применяют на Западе еще с начала 1990-х годов.