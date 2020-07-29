Путин заявил, что прививка от гриппа должна быть добровольным выбором

Владимир Путин считает, что каждый должен сам решать - делать прививку от гриппа или нет. Президент на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в России подчеркнул, что принцип добровольности в этом вопросе должен соблюдаться неукоснительно.

«Ставить прививку от гриппа или нет - это, безусловно, личный выбор каждого человека, но это и колоссальная ответственность каждого человека за свое здоровье и здоровье близких, особенно родителей за здоровье своих малышей», - сказал глава государства.

Он отметил, что более значимой становится грамотная и доходчивая просветительская работа, которая должна проводиться по этому поводу в стране.

Также на совещании глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула актуальность иммунизации населения и сообщила, что осенью и зимой в России ожидаются новые штаммы гриппа.