В РФ задержаны сторонники ИГ*, планировавшие нападение на силовиков

В России задержаны выходцы из Средней Азии, которые являлись сторонниками запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*, планировавшие убийства силовиков. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Согласно имеющейся оперативной информации, указанные лица планировали совершить убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации, после чего намеревались выехать на территорию Ближневосточного региона для участия в МТО», - говорится в сообщении.

Уточняется, что по месту проживания задержанных были изъяты средства связи и банковские карточки. Сотрудники ФСБ и МВД в рамках возбужденного дела по статье «Содействие террористической деятельности» пресекли деятельность причастных к финансированию ИГ* участников террористической ячейки из числа выходцев одной из среднеазиатских республик, «которые также проверяются на причастность к пропаганде терроризма и вербовке российских граждан в состав террористических структур».

В сообщении подчеркивается, что следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

* ИГ - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.