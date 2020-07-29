В Роспотребнадзоре предупредили о новых штаммах гриппа, которые ожидаются этой зимой

В Россию этой осенью и зимой придут такие штаммы гриппа, от которых россияне раньше не прививались. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула актуальность иммунизации населения на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в России с участием Владимира Путина.

«Вирусы гриппа к нам придут такие, от которых мы не прививались ни в прошлый, ни в предыдущие годы. И это еще раз подчеркивает актуальность иммунизации от гриппа в этом сезоне», - заявила Попова.

Глава Роспотребнадзора призвала россиян в этом году делать прививки от гриппа в связи с ожидаемыми рисками грядущего эпидемиологического сезона. Она отметила, что в России охват плановыми прививками не менее 95% и важно не снижать эти показатели.