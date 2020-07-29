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Роспотребнадзор не выявил серьезных мутаций коронавируса в России

Виктория Ивашечкина
14:54 29.07.2020
По данным главы ведомства, количество заразившихся в стране сейчас растет в 10 раз медленнее, чем в мае.
Роспотребнадзор не выявил серьезных мутаций коронавируса в России
© Фото: Ju Huanzong, Keystone Press Agency, Globallookpress

Роспотребнадзор не выявил существенных мутаций коронавируса в России за время его циркуляции на территории страны. Об этом глава ведомства Анна Попова сообщила президенту РФ Владимиру Путину во время совещания по здравоохранению.

Также, по ее словам, количество заразившихся коронавирусом в России сейчас растет в 10 раз медленнее, чем в мае, в начале смягчения ограничительных мер.

По данным главы Роспотребнадзора, более двух тысяч исследований, проведенных ведомством, не выявили наличие коронавируса в объектах окружающей среды. 

В начале своего выступления президент РФ подчеркнул, что система здравоохранения страны сработала организованно в период эпидемии коронавируса, удалось спасти сотни тысяч жизней. При этом Владимир Путин подчеркнул, что ситуация с COVID-19 в стране стабилизируется, однако, по его мнению, это не повод расслабляться.

Ранее сообщалось, что в России было выделено более 100 штаммов коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением инфекции. 

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