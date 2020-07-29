Голикова рассказала, когда начнется учебный год в российских школах и вузах

Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября. Такое заявление сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время совещания с президентом России Владимиром Путиным.

Она также сообщила, что некоторые вузы в стране откроются для учащихся 14 сентября, отметив, что высшие учебные заведения могут перенести срок начала учебы на два месяца.

При этом вице-премьер уточнила, что 92% российских вузов готовы начать обучение студентов именно 1 сентября.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал дату принятия решения о формате начала учебного года в стране. По его словам, 20 августа правительство огласит окончательный вариант в зависимости от обстановки с коронавирусной инфекцией. При этом Мишустин отметил, что в кабмине готовятся к «нормальному 1 сентября».