Собянин заявил, что запрет на массовые мероприятия в Москве сохранится минимум до конца лета
По словам столичного мэра, власти будут следить за развитием эпидемиологической ситуации в городе.
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По меньшей мере до конца августа московские власти не планируют снимать запрет на проведение массовых мероприятий в столице. Об этом заявил в среду, 29 июля, мэр Сергей Собянин на совещании с участием Владимира Путина.
«Хотя основные ограничения сняты, но вот на массовые мероприятия, скорее, мы оставим до конца августа», - заявил градоначальник.
Он добавил, что власти будут следить за развитием эпидемиологической обстановки в Москве. Собянин отметил, что в городе количество новых случаев инфицирования коронавирусом снизилось по сравнению с маем в десять раз.