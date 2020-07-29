Собянин заявил, что запрет на массовые мероприятия в Москве сохранится минимум до конца лета

По меньшей мере до конца августа московские власти не планируют снимать запрет на проведение массовых мероприятий в столице. Об этом заявил в среду, 29 июля, мэр Сергей Собянин на совещании с участием Владимира Путина.

«Хотя основные ограничения сняты, но вот на массовые мероприятия, скорее, мы оставим до конца августа», - заявил градоначальник.

Он добавил, что власти будут следить за развитием эпидемиологической обстановки в Москве. Собянин отметил, что в городе количество новых случаев инфицирования коронавирусом снизилось по сравнению с маем в десять раз.