Адвокат Ефремова объяснил, почему не явился в суд

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев объяснил «Звезде», почему не смог явиться в суд на предварительное слушание по делу о смертельном ДТП с участием актера. По словам юриста, в среду, 29 июля, он находился в Новосибирской области в рамках работы по другому делу.

«Я был в суде в Новосибирской области», - ответил он на соответствующий вопрос.

В среду в Пресненском суде Москвы должно было начаться предварительное слушание по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова. Однако из-за неявки защиты артиста было решено перенести заседание на следующий день.

Михаил Ефремов стал участником аварии, произошедшей вечером 8 июня на Садовом кольце. Находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель отечественной машины - курьер интернет-магазина Сергей Захаров - скончался от полученных травм.

Артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения, в его крови медики также обнаружили следы наркотиков. Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.