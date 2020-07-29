Деньги на пельмени: житель Перми задолжал горожанам 56 миллионов рублей

Житель Перми занял у сограждан более 56 миллионов рублей. На эти средства мужчина планировал открыть бизнес по производству пельменей. Об этом сообщили в региональном МВД.

«Россиянин заключал договоры займа под предлогом развития бизнеса», - сказано в сообщении.

Отмечается, что мужчина брал деньги под процент, который значительно превышал среднюю ставку банков.

Для прикрытия аферы «бизнесмен» действительно открыл в Перми несколько магазинов, где продавал пельмени. Сам же тратил деньги на личные нужды.

В МВД уточнили, от данных действий пострадали 198 человек. Дело передано в суд.