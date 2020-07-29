Полумарафон «ЗаБег.РФ» станет самым массовым спортивным мероприятием после пандемии

Более 80 городов примут участие в полумарафоне «ЗаБег.РФ», который состоится 2 августа и станет самым массовым в мире забегом в новых условиях, связанных с распространением коронавируса.

Начало запланировано на 9 утра по московскому времени вне зависимости от часовых поясов. Старт забегу дадут в Санкт-Петербурге, и там же будет присутствовать судья от Книги рекордов Гиннесса.

В спортивном мероприятии примут участие более 100 тысяч человек. Забег пройдет с соблюдением всех требований Роспотребнадзона, рассказала основатель и руководитель «Лиги Героев» Ксения Шойгу.

«Уверена в том, что все пройдет успешно. Мы будем соблюдать все требования и пожелания Роспотребнадзора, попытаемся все согласовать с региональными управлениями ведомства, все тонкости перепроверим. Уверена, что если бегуны будут соблюдать физическую дистанцию, не будут прислоняться друг к другу, то у нас все пройдет замечательно», - сказала она.

Город, где забег будет самым массовым, а участники покажут лучшую скорость, получит звание беговой столицы России. Сейчас этот титул принадлежит Казани.