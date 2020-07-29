Путин призвал постараться избежать введения повторных ограничений из-за коронавируса

Президент Владимир Путин заявил, что поспешные решения по снятию ограничений по коронавирусу чреваты ростом заболевших. Он также призвал постараться избежать введения повторных мер.

«Необходимо принимать решения только взвешенные, осторожные... Потому что необоснованная поспешность, как показала ситуация в некоторых субъектах федерации, чревата повторным ростом числа заболевших», - сказал российский лидер на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ.

Путин также отметил, что система здравоохранения в России в условиях пандемии сработала организованно.

«Самоотверженные усилия, мужество медицинских работников сыграли большую, колоссальную роль в борьбе с угрозой коронавируса, позволили защитить жизнь, сберечь здоровье сотен тысяч граждан страны», - подчеркнул глава государства.

По словам президента, в целом ситуация в стране сейчас успокаивается, но все еще может качнуться в любую сторону и поводов расслабляться нет.