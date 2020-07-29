Губернатор Алтайского края взял на контроль дело об убийстве прохожего боксером

В Барнауле в среду, 29 июля, состоялись похороны жителя города Павла Рохлова, убитого в уличной драке. Инцидент произошел в воскресенье и получил широкий общественный резонанс. Мужчина попытался разнять потасовку, но сам получил смертельный удар по голове, который нанес профессиональный боксер Михаил Старцев.

Подозреваемый уже под стражей, а его подруга, двукратная чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина, тоже принимавшая участие в драке, пока находится в статусе свидетеля.

Уголовное дело расследуют по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего. Во время допросов фигуранты назвали свои действия самообороной. Дело взял на контроль губернатор Алтайского края Виктор Томенко.