Адвокат Ефремова подтвердил отказ своего подзащитного от признания вины

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил отказ своего подзащитного от признания вины. Юрист сделал соответствующее заявление в беседе со «Звездой».

«Мы отказываемся от признания вины», - сказал он.

По словам защитника, подробно позицию артиста он представит позже в суде.

В среду, 29 июля, в Пресненском суде Москвы должно было начаться предварительное слушание по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова. Однако из-за неявки защиты артиста было решено перенести заседание на следующий день.

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский, в свою очередь, возле здания суда пообщался с журналистами. В частности, он сообщил, что Михаил Ефремов проходит по данному уголовному делу как предприниматель.

«Сегодня из материалов дела выяснилось удивительное - что Ефремов индивидуальный предприниматель. По крайней мере, я думал, что он актер», - сказал юрист.

Михаил Ефремов стал участником аварии, произошедшей вечером 8 июня на Садовом кольце. Находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель отечественной машины - курьер интернет-магазина Сергей Захаров - скончался от полученных травм.

Артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения, в его крови медики также обнаружили следы наркотиков. Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.