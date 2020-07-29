Рейтинг кредитоспособности ПСБ повысили до уровня ruAA

Национальное рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ПСБ на одну ступень до уровня «ruAA».

Ключевым фактором, влияющим на рейтинг, агентство называет увеличение роли ПСБ для правительства РФ вследствие роста масштабов бизнеса банка и законодательное закрепление его в качестве опорного банка для оборонно-промышленного комплекса.

По словам главного финансового директора ПСБ Евгения Смирнова, повышение рейтинга подтверждает эффективность бизнес-модели и возросший статус банка.

«Это важный сигнал для наших клиентов и инвесторов о том, что банк усиливает рыночные позиции, повышает операционные результаты даже в непростых экономических условиях. Значимость ПСБ для государства увеличивается – мы вышли на лидирующие позиции как с точки зрения сопровождения расчетов по гособоронзаказу, так и по объемам кредитования предприятий отрасли. Одновременно с этим банк наращивает бизнес и в других сегментах – обслуживании розничных клиентов, малого и среднего бизнеса», — отметил Смирнов. ​