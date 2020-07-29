СМИ сообщили о задержании в Белоруссии более 30 боевиков иностранной частной военной компании

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии сегодня ночью задержали под Минском 32 боевиков иностранной частной военной компании. Об этом сообщает государственное информационное агентство БелТА.

Подробности произошедшего не приводятся. В настоящее время никаких официальных сообщений от правоохранительных органов не поступало.

Между тем, по данным агентства Sputnik, в МВД Белоруссии не подтвердили, но и не опровергли данной информации. В пресс-службе Государственного пограничного комитета также не прокомментировали это сообщение, сославшись на отсутствие информации.